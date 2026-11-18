Samsun Tekkeköy'de kamyonetin çarptığı otomobilde 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kamyonetin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralı otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kenan Yıldırım (23) idaresindeki 55 AIR 633 plakalı kamyonet, ilçe merkezi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde önünde seyreden Burak Bozkurt'un (19) kullandığı 52 AEK 087 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Bahattin Özdoğan, İlyas Pars ve Altay Kayaalp, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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