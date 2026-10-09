Samsun Tekkeköy'de pickleball eğitimi alanlara malzeme desteği verildi - Son Dakika
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Samsun Tekkeköy'de pickleball eğitimi alanlara malzeme desteği verildi

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Samsun Tekkeköy\'de pickleball eğitimi alanlara malzeme desteği verildi
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Samsun Tekkeköy'de öğretmenler ve kamu personeline yönelik pickleball eğitimi düzenlendi. Teorik bilgilendirmenin ardından sahaya çıkan katılımcılar maç yaparak sporu deneyimledi, okullara dağıtılmak üzere spor malzemesi desteği sağlandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde öğretmenler ve kamu personeline yönelik pickleball eğitimi düzenlendi.

Pickleball Samsun Derneği Başkanı Semih Üzer'in de yer aldığı eğitimde katılımcılara oyunun kuralları anlatıldı.

Teorik bilgilendirmenin ardından sahaya çıkan katılımcılar, maç yaparak spor dalını deneyimledi.

Katılımcılara, ilçedeki okullara dağıtılmak üzere spor malzemesi desteği de sağlandı.

Eğitime Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlkay Aydın da katıldı.

Kaynak: AA
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