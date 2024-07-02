Samsun ve İstanbul'da Eş Zamanlı Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun ve İstanbul'da Eş Zamanlı Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun ve İstanbul\'da Eş Zamanlı Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda, bungalov, prefabrik ev, konteyner ve motosiklet vaadiyle 22 kişiyi dolandıran 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, dijital materyaller ve dolandırıcılık amaçlı konuşma metinleri ele geçirildi.

02.07.2024 13:30
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SAMSUN ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerinden bungalov ile prefabrik ev, konteyner ve motosiklet alma vaadiyle farklı tarihlerde 22 kişiyi toplamda 1 milyon 870 bin 159 lira dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, saat 05.30'da Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun'da A.K. (28), M.K. (24), H.G. (29), U.İ. (22), A.A. (21), H.B. (23), U.T.Y. (22), İstanbul'da ise F.Ö. (25), M.Ç. (31) ve Y.E. (25) yakalanıp gözaltına alındı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 41 fişek, 78 kurusıkı fişek, 32 kartuş, çok sayıda dijital materyal ve kişileri kandırmaya ve dolandırmaya yönelik konuşma metinleri ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun ve İstanbul'da Eş Zamanlı Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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