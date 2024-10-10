SAMÜ\'de Garbiyatçılık Sempozyumu Düzenlendi

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Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince "Garbiyatçılık Sempozyumu" düzenlendi.

SAMÜ Canik Kampüsü 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, "Gerbiyat, şarkiyatçılık ve öteki", "Disipliner düşünce tarihi ve garbiyatçılık" ve "İdeolojiler ve aydınlar ekseninde garbiyatçı düşünce" konu başlıkları üzerine sunumlar gerçekleştirildi.

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Batı kimliğinin oluşumunda Hristiyanlığın rolü" konulu sunumunda, Batı kültürü ve medeniyetinin düşünce tarzını Hristiyanlığın şekillendirdiğini söyledi.

Hristiyanlığı ise Roma medeniyetinin şekillendirdiğini belirten Aydın, "Hristiyanlık dediğimiz şey, bizde olduğu gibi tekdüze İslami yapı gibi değil. Hristiyanlık dediğiniz şey, 2. yüzyıldan sonra Yahudilikle ayrışarak ayrı bir yapıya dönüşüyor." dedi.

Hristiyanlığın Roma'nın askeri gücünü arkasına alarak ciddi yayılma sürecine girdiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Hristiyanlık ve İslamiyet'in yayılması karşılaştırıldığında, 'İslam kılıçla yayılan bir dindir' deniliyor ama Hristiyanlık nasıl yayılıyor, buna bakmak lazım. İslam'da klasik hukukta, Müslüman bir ordu bölgeyi ele geçirdiğinde esirlere üç seçenek sunar; ya Müslüman olacaksınız, ya yenilgiyi kabul edip orayı terk edeceksiniz ya da öldürüleceksiniz ama Hristiyanlıkta seçenek tektir, ya Hristiyan olacaksınız ya öleceksiniz. Bunu Haçlı Seferleri'nde Kudüs'ü ele geçirdiklerinde gördük. İspanya'da, Endülüs Emevi Devleti'ni ele geçirdiklerinde de gördük. Bugün yaptıklarında da bunu çok rahat görüyoruz."

İslam'ın kuşatıcı yapıya sahip olduğunu dile getiren Aydın, "İslam, gittiği yerdeki kiliseleri, havraları, dini yapıları İslam kuşatıcılığı içerisinde peygamberlerin mirası olarak gördüğü için muhafaza ediyor. Dolayısıyla Yahudilik'te öteki düşmandır. Öteki hain olan ne varsa, hepsi olduğu gibi yok edilmelidir." ifadesini kullandı.

"Hristiyanlık insanın elini ayağını bağlayan teolojik etkiye sahiptir"

Eski AK Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da "Oksidentalizm hegemon anlatıyı yıkar mı, düzeltir mi?" konulu sunumunda, doğu ve batı kavramlarının yeni kavramlar olduğuna dikkati çekti.

Müslümanların bugünkü Batılılardan coğrafi olarak da kültürel olarak çok daha fazla Batılı olduğunu anlatan Aktay, "Hakikat neredeyse Müslümanlar onu almaya teolojik olarak uyumludur. Kulağı açıktır Müslümanın. Allah'a inancımız sabit zaten, Peygamber'e inancımız sabit. Onun için Müslümanlar Yunan literatürünü çok rahat şekilde çevirmişlerdir. Onlar Hristiyanlığı terk ettikleri için ilerlediler, biz ise Müslümanlığı terk ettiğimiz için geriledik. Çünkü Hristiyanlık insanın elini ayağını bağlayan teolojik etkiye sahiptir. İslamiyet, her türlü araştırmaya, çalışmaya, akletmeye, açılım yapmaya, insan hakları anlamında, insanı değerlendiren anlamında çok daha pozitif bir dindir." diye konuştu.

İslamiyet'in Doğu ve Batı arasındaki paradigmayı yıktığını dile getiren Aktay, şunları kaydetti:

"Bir yılı devirmiş olan Aksa Tufanı operasyonuna kalkışan o yiğitleri buradan selamlıyoruz. Onlar aslında bu paradigmayı değiştirmenin, yıkmanın yolunu bize hatırlattılar. Hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, 'Nice az insan toplumu, nice çok kalabalık topluluklara galip gelmişlerdir.' Onlar duruşlarıyla bugün oryantalizm aklını bence önemli ölçüde dumura uğratmıştır. Mevzu doğu-batı mevzusu değildir. Müslümanlar, Batı karşıtı değildiler. Batı karşıtı, oryantalizmi yapı sökümüne uğratmanın, o anlatıyı ters düz etmenin yolu İslam'ın evrenselliğinden geçer. doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Bugün Avrupa'da teşekkül etmiş, yoğunlaşmış olan, belki de güç probleminden ve haksız yere, azgın biçimde insanlık aleyhine kullanılan bir güç problemiyle karşı karşıyayız. Biz bu güce karşı savaşmakla mükellefiz."

Sempozyumda, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Utku da "Geç Osmanlı'da modernleşmeci ideolojik teklifler ve garbiyatçılık" konulu sunum gerçekleştirdi.

Programa SAMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Soruç ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.