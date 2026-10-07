Sancaktepe'de park kavgasında 1 kişinin ölümü sonrası baba ve oğlu tutuklandı

Sancaktepe'de araç park etme nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 4 Ekim'de Kemal Türkler Mahallesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin çalışma yapıldı.

K.Y'nin evinin önüne aracını park ettiği sırada Y.T, H.T. ve A.T. ile tartıştığı, daha sonra K.Y'nin oğlu F.Y'nin de olay yerine geldiği, kavganın büyümesi üzerine K.Y'nin evinden aldığı bıçakla Y.T'yi yaraladığı, sonrasında evine girip balkondan sokağa pompalı tüfekle ateş ettiği belirlendi.

Yaralanan Y.T, H.T. ile K.Y'ye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildiği, Y.T'nin kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Olayla ilgili K.Y. ile oğlu F.Y. gözaltına alınırken, bıçak, pompalı tüfek, 5 kartuş ve 36 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen K.Y. ve F.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.