Sanchez'den Trump'a Gaza Tepkisi - Son Dakika
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Sanchez'den Trump'a Gaza Tepkisi

İspanya Başbakanı Sanchez, Trump'ın Gazze planına karşı çıkarak uluslararası hukuka saygı çağrısı yaptı.

15.02.2025 16:16
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıkarak, "Hiçbir emlak operasyonu, Gazze'de insanlığa karşı işlenen suçları örtemez." dedi.

Sanchez, genel sekreteri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) San Sebastian kentindeki etkinliğinde yaptığı konuşmada, Trump'ın Gazze planına "İspanya'nın izin vermeyeceğini" söyledi.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi "Gazze'de de uluslararası hukuka, özellikle de insani hukuka saygı gösterilmesi" çağrısında bulunan Sanchez, "Filistinlilerin Filistin'de, İsraillilerin ise İsrail'de barış, uyum ve güvenlik içinde yaşaması gerektiğini" ifade etti.

İspanya Başbakanı, "Hiçbir emlak operasyonu, Gazze'de bu son yıllarda yaşanan alçaklığı, insanlığa karşı işlenen suçları, utancı örtemez. Buna izin vermemeliyiz, İspanya'dan buna izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri olasılığı

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi sonrası uluslararası gündemde öne çıkan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durdurulması için olası barış müzakerelerine başlanmasıyla ilgili de Sanchez, bunun olması halinde "görüşmelerin Ukrayna'nın çıkarlarında ve liderliğinde geçmesi gerektiğini" vurguladı.

Uluslararası hukuktan kopmak isteyenlere karşı çok taraflılığı savunan Sanchez, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin her türlü görüşmede masada Avrupalıların bulunmasının zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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