Sandıklı\'da düğün konvoyunda biçerdöverler yer aldı

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Sandıklı ilçesi Ballık köyündeki bir düğün konvoyunda 5 biçerdöver de yer aldı.

İsmail Teker ile Betül Özer'in otomobil ve traktörlerden oluşan düğün konvoyuna biçerdöverlerle de eşlik edildi.

Renkli görüntülerin oluştuğu konvoyda, biçerdöver sürücüleri korna çaldı.

Teker, gazetecilere, ailesinin ilçedeki biçerdöver sürücülerinin öncülerinden olduğunu belirterek "Biz, 5 nesildir, bu işi yapıyoruz. Bu yüzden düğün konvoyumuzda biçerdöverler de yer aldı." dedi.