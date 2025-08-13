Sandıklı\'da Samanlık Yangını

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Yavaşlar köyünde Mustafa E'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Sandıklı ve Hocalar ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 60 ton saman zarar gördü.
