Şanghay'daki Bıçaklı Saldırı: 3 Ölü, 15 Yaralı

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SHANGHAİ, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentindeki bir süpermarkette Pazartesi günü meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Yerel polis yetkilileri, Salı günü yaptıkları açıklamada olayla ilgili saat 21.47'de gelen ihbar üzerine hızla olay yerine intikal ettiklerini söyledi.

Polisin olay yerine ulaşmasının ardından 37 yaşındaki saldırgan yakalandı.

Yaralanan 18 kişi ise hızla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan üçü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğerlerinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.