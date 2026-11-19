Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelere rahim ağzı kanseri eğitimi Beijing'de başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler için rahim ağzı kanserinin önlenmesi ve kontrolüne yönelik uzmanlık eğitimi 18 Kasım 2026'da Beijing'de başladı. 26 Kasım'a kadar sürecek program, Beijing ve Shenzhen kentlerinde düzenleniyor.
BEİJİNG, 19 Kasım (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler için Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen rahim ağzı kanserinin önlenmesi ve kontrolü uzmanlık eğitim programı, 18 Kasım 2026.
Salı günü başlayan program, 26 Kasım'a kadar devam edecek. Program, Beijing ve Shenzhen kentlerinde düzenleniyor. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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