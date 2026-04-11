Saniye Nine'nin Ortopedik Yatak Talebi Karşılandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saniye Nine'nin Ortopedik Yatak Talebi Karşılandı

11.04.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşlı kadının ortopedik yatak talebi, evde sağlık hizmetleri tarafından yerine getirildi.

BİTLİS merkeze bağlı Konuksayar köyünde yatağa bağımlı olan Saniye Albayrak'ın (81) ortopedik yatak talebi evde sağlık hizmetleri kapsamında karşılandı. Ortopedik yatağa kavuşan Albayrak yetkililere teşekkür etti.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Konuksayar köyünde yaşayan ve 7 yıldır yatalak hasta olarak tedavi gören Saniye Albayrak, 31 Mart'ta yaşadığı diş ağrısı nedeniyle Bitlis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerini arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışına rağmen eve ulaşan sağlık görevlileri, Albayrak'ın diş çekimini yaparak ağrılarını giderdi. Ziyaretine gelen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene'den de ortopedik yatak talep eden Albayrak'ın bu isteği karşılandı. Köye gelen ekipler köylülerin desteği ile evin penceresini sökerek yatağı eve aldı.

Yatağına kavuşan Saniye Albayrak, ilk olarak evinin penceresinden köyü izleyerek, ekiplere dua etti. Albayrak'ın oğlu Maşuk Albayrak, "Geçtiğimiz hafta annemin diş tedavisi için gelen evde bakım hizmeti ile birlikte bizi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Şaban Ergene'ye yatak talebimizi iletmiştik. Sağ olsun o da bugün ekibi ile birlikte anneme yatağını gönderdi. Başta İl sağlık Müdürü olmak üzere ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde sert fren İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü Gayrimenkulde sert fren! İlk çeyrekte 5 yılın en düşüğü görüldü
Moda dünyasında kapışma Serenay mı, Barbie mi Moda dünyasında kapışma! Serenay mı, Barbie mi?
61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi 61 firari suçlu yurt dışından Türkiye’ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Mine Tugay ustasını unutmadı Duygulandıran paylaşım Mine Tugay ustasını unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Süper Lig devinden Van Dijk bombası Süper Lig devinden Van Dijk bombası

14:24
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor
14:19
Türkiye’yi tehdit eden küstah general el yükseltti
14:12
ABD ile İran arasındaki müzakereler, Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
13:50
Müzakere öncesi kriz ABD’den İran’ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama
13:19
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı İşte ilk fotoğraf
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:33:15.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.