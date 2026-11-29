ANKARA – Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON), Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajda "Filistin halkının haklı mücadelesine, bağımsızlığına ve Filistin Devleti'nin egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz" denildi.

Kurumlar adına açıklamayı Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu yaptı. Cevahiroğlu, "Kuruluşumuzdan bu yana Filistin halkının yanında olduk. Filistin Devleti'nin bağımsızlığını desteklemek, Filistin halkının haklı taleplerini uluslararası kamuoyuna duyurmak ve Türkiye ile Filistin arasındaki ekonomik, ticari ve diplomatik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla bugüne kadar önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Ankara'da düzenlediğimiz çok sayıda uluslararası konferans ve organizasyonla bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk" dedi.

Cevahiroğlu, "Bundan sonraki süreçte de Filistin halkının özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik mücadelesine destek veren çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdürmeye devam edeceğiz. SANKON ve GESKON Yönetim Kurulları olarak Bir kez daha açıkça ifade ediyoruz ki; Orta Doğu'da kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tesis edilebilmesi için başkenti Doğu Kudüs olan, tam bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin uluslararası toplum tarafından tanınması ve Filistin halkının kendi geleceğini belirleme hakkının güvence altına alınması gerekmektedir. Filistin Devleti'nin bağımsızlığı ve Filistin halkının meşru hakları güvence altına alınmadan Orta Doğu'da kalıcı barış, huzur ve istikrarın sağlanamayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cevahiroğlu, "Bütün dünya devletlerini, uluslararası kuruluşları ve uluslararası toplumu bu gerçeklerle yüzleşmeye, adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için sorumluluk almaya davet ediyoruz. SANKON ve GESKON olarak Filistin halkının yanında olmaya ve bağımsız Filistin Devleti'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.