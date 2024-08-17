Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: Baba ile oğlu ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasındaki silahlı kavgada baba ile oğlu ağır yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde akraba iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, İzzet Baltacı (56) ile oğlu Barış Baltacı (23) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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