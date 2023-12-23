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Şanlıurfa'da düğünde çıkan gerginlikte 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da düğünde çıkan gerginlikte 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sokaktaki bir düğünde gürültü ve silahla ateş açılması ihbarı üzerine polisler ile davetliler arasında gerginlik yaşandı. Polisin uyarı ateşiyle kavga sonlandırıldı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa\'da düğünde çıkan gerginlikte 3 kişi gözaltına alındı
23.12.2023 - 17:08,
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ŞANLIURFA'da, sokaktaki düğünde gürültü ve silahla ateş açılması ihbarına giden polisler ile davetliler arasında çıkan gerginlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Polisin uyarı ateşiyle kavga sonlandırıldı.

Olay, Sinekli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta düzenlenen düğünde eğlenen bir grubun yüksek sesle müzik dinleyip havaya ateş açtığı iddiasıyla çevredekiler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis, gürültü yapan düğün sahiplerini uyardı. Duruma öfkelenen bir grup, polislerle tartıştı. Kalabalık, tartışma sırasında polislerin üzerine yürüdü, ekipler havaya uyarı ateşi açtı. Yaşanan arbedede 3 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından düğün sona ererken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgada çocuklar ve kadınların korktuğu da görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA
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kavga, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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