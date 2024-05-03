Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki - Son Dakika
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Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki

Şanlıurfa\'da İsrail\'in Gazze\'deki katliamlarına tepki

Şanlıurfa'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen programda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kınadı. Grup adına konuşan İbrahim Halil Güven, Gazze'nin direnişiyle ders vermeye devam ettiğini belirterek, duaların ve yardımların süreceğini vurguladı. Katılımcılar daha sonra Filistin halkı için dua etti.

03.05.2024 15:09
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Şanlıurfa'da vatandaşlar İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen programda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kınadı.

Grup adına açıklama yapan İbrahim Halil Güven, tek vücut, tek kan, tek dava ve tek düşmana sahip bir ümmet olduklarını söyledi.

Gazze'nin, direnişiyle, şehadetleriyle ders vermeye, uyandırmaya, diriltmeye devam ettiğine dikkati çeken Güven,

"Biz sussak da tarihin susmayacağını bilerek konuşmaya, gücümüzün yettiği her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Dualarımız ısrarlı bir şekilde devam edecek. Yardımlarımız, boykotumuz kesintisiz sürecek. Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve tüm coğrafyalarda, zulümlerin kökü kazınıp, tüm zalimlerden hesap sorulana kadar durmayacağız. Yeryüzünde direnişin ve umudun adı olan Gazze, zaferin de adı olacak inşallah." diye konuştu.

Güven, siyonizmin en büyük can damarı olan ekonomik gücünü baltalayacak boykotu bir silah olarak kullanmaya devam edeceklerini kaydetti.

Daha sonra katılımcılar Filistin halkı için dua etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki - Son Dakika

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