Şanlıurfa'da Kamyonet ile Panelvanın Çarpışması Sonucu 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kamyonet ile Panelvanın Çarpışması Sonucu 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 26'ncı kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Cemal Bayar yönetimindeki kamyonet ile İhsan Kaya idaresindeki panelvan çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Mehmet Varol hayatını kaybederken, yaralanan sürücüler ise hastanelere kaldırıldı.

13.06.2024 09:45
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Şanlıurfa'da kamyonet ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Cemal Bayar yönetimindeki 63 EG 801 plakalı kamyonet, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 26'ncı kilometresinde İhsan Kaya idaresindeki 06 ACL 950 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüste yolcu olarak bulunan Mehmet Varol kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kamyonet ile Panelvanın Çarpışması Sonucu 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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