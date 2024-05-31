Şanlıurfa'da Leopar Keleri Gözlemlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Leopar Keleri Gözlemlendi

Şanlıurfa\'da Leopar Keleri Gözlemlendi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Biyolojik Çeşitlilik İzleme ve Envanter Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Leopar keleri türü gözlemlendi. Leopar keleri, ülkemizde yaşayan en büyük gece keleri türü olup, çiftçiler için faydalı bir türdür.

31.05.2024 09:47
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kertenkele türü olan "Leopar keleri" gözlemlendi.

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Biyolojik Çeşitlilik İzleme ve Envanter Projesi kapsamında Birecik ilçesi kırsalında ekiplerce gözlem çalışması yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde yaşayan en büyük gece keleri (Gekko) türü olan Leopar keleri, Biyolojik Çeşitlilik İzleme ve Envanter Projesi kapsamında gözlemlendi. Boyları 25 santime kadar ulaşan tür, çekirge, akrep, örümcek ve diğer böcek türleri ile beslenmektedir. İnsanlar için zararsız olan Leopar keleri çiftçi dostudur. Türkiye'de şimdiye kadar sadece Şanlıurfa ilinde tespit edildiğinden izlemeye konu edilen bayrak türlerimizden biridir."

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Birecik, Leopar, Güncel, Son Dakika

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