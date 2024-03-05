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Şanlıurfa'da mesleki eğitimde sektörel iş birliği toplantısı düzenlendi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu: "Eğitimde üretim, üretimde eğitim sloganı ile hareket edeceğiz"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da mesleki eğitimde sektörel iş birliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, "Eğitimde üretim, üretimde eğitim sloganı ile inşallah hareket edeceğiz. Çocuklarımızı mesleki eğitimde kendi alanlarında nitelikli istihdam olmalarını sağlayacak yeni uygulamaları hayata geçirmekte kararlılık göstereceğiz" dedi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Alman Kalkınma Bankası tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile uygulanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesinin, tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Şanlıurfa'da düzenlendi.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, ilçe kaymakamları, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve çeşitli sektörlerden temsilciler katıldı.

Yapılan sunumların ardından açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, "Sektör içi okul modelinde bizler inşallah şunu hayata geçireceğiz. Büyük işletmelerimiz içerisinde artık işletmelerin içerisinde okullarımız açılacak, belirli yeterlilikler çerçevesinde öğretmen arkadaşlarımız, yine aynı şekilde öğrenci kardeşlerimiz işletme ortamından istifade eden, öğretmenimizin sektörle iç içe geçeceği, bu sektör içi modelle 4 yıl boyunca büyük işletmelerimizin içerisinde eğitim süreçlerimizi, üretimle ilişkilendireceğiz. Biz burada 'eğitimde üretim, üretimde eğitim' sloganı ile inşallah hareket edeceğiz. Sektöre entegre modelinde ise inşallah 11 ve 12'nci sınıflarda, 9 ve 10'uncu sınıflarda çocuklarımızın okullarda eğitim süresini tamamladıktan sonra 11 ve 12'nci sınıfta okuyan öğrencilerimiz, işletmelerin içerisinde eğitim süreçleri devam ettirecekleri ve üretim içerisinde olacakları bir yeni yaklaşımı hayata geçiriyoruz. Bunlar hakikaten Türkiye'de özellikle ihracat rakamları 250 milyar dolarları bulmuş bir ülke açısından son derece önemli hedeflerdir. Biz inanıyoruz Türkiye'nin az önce de bahsettiğimiz üzere cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye vizyonuyla bağlantılı en önemli kalkış noktalarından bir tanesi de mesleki eğitimde yapılacak olan çalışmalar olacak. Sektörümüzün desteği, sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle hep bir arada inşallah evlatlarımızın ve ülkemizin geleceği ve bütün insanların hayrına, hayırlı işler yapmak için gayret içinde olacağımız bir döneme işaret ettiğini vurgulamak isterim. Bu vesileyle okul modellerimizin adının bir tanesini de ihtisas adını koyduk. Yani birbiriyle konuşan alanlar bir arada olacak ve çocuklarımız çok boyutlu becerilerle, çok fonksiyonlu becerilerle inşallah yetişecekler ve bu Türkiye'de sanayinin, ticaretin gelişimine daha nitelikli gelişmesine ve markalaşma sürecine önemli tesir oluşturacak. Bu gerekçe ile, bu düşüncelerle bakınca çocuklarımızın bu gayretini okullarda nitelikli hale getirilebilmesi ve üretimle ilişkili hale gelip çocuklarımızı mesleki eğitimde kendi alanlarında nitelikli istihdam olmalarını sağlayacak yeni uygulamaları hayata geçirmekte kararlılık göstereceğiz. Hem sektöre güçlü nitelikli iş gücü desteği vermiş olacağız hem de sektör bizim çocuklarımızın hem burslama sistemi ile hem de nitelikli istihdamlarıyla çocuklarımızı istihdam etmiş olacak. Bu çocuklarımız da inşallah ileride kendi işlerini oluşturacaklar ve artık işveren haline gelecekler, ana hedefimiz budur" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ta, eğitim alanında düzenlenen toplantının hayırlı olmasını diledi.

Toplantı, yapılan konuşmaların ardından temsilciler ve katılımcılar arasında soru-cevap ve fikir alışverişi ile devam etti.