Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, Ramazan Bayramı öncesi iş yerlerinde denetim yapıldı.
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi kuruyemiş ve şekerleme satan işyerlerine yönelik yaptığı denetimde hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat kontrollerini sağladı. Halkın sağlığını korumak ve adil ticaret ortamını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereği titizlikle gerçekleştiriliyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir alışveriş deneyimi yaşamalarını sağlamak için denetimlerin süreceğini belirtti. Halkın sağlığı için denetimlerin devam edeceğini belirten Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların ise karşılaştıkları olumsuzları 7 gün 24 saat ulaşabilecekleri "444 22 63" numaralı İletişim Merkezi aracılığıyla iletebileceklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı öncesi iş yerlerinde denetim yapıldı - Son Dakika
CHP'nin itirazı üzerine YSK, Beykoz'da yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Böylece, Beykoz'da yeniden sayım yapılmayacak.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek öğrenci pansiyonunda kalan bazı öğrenciler, dün akşam iftar yemeği sonrası rahatsızlandı. Karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma şikayetleriyle Fatsa Devlet Hastanesi'ne başvuran 23 öğrenciden 21'i tedavilerinin ardından taburcu edildi, 2'sinin tedavisi ise devam ediyor.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucunda AK Parti adayı Eşref Mutlu lehine sonuçlandı. İlçe Seçim Kurulu, itirazları değerlendirerek bazı sandıkların ve geçersiz kabul edilen oyların tekrar sayılmasına karar verdi. Yapılan yeniden sayımda AK Parti adayı Eşref Mutlu ilk sıraya yükseldi. AK Parti'nin 16 oy farkla birinci parti seçildiği belirtildi.
Workup4Future, afet odaklı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda teknoloji üreten etki girişimlerine özel hızlandırma programının ilk dönemi Demo Day etkinliğiyle sona erdi. İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu programdan 6 girişim mezun oldu. Etkinlikte, girişimciler mentorlar ve yatırımcılarla bir araya gelerek iş birliği fırsatları yakaladı. Programda 2 girişim yatırım aldı ve İş Bankası bir girişimin müşterisi oldu. Workup4Future'un 1. dönem mezunları arasında Binamod, From Your Eyes, Some Carbon, VerdantWave, Waste Log ve WorkyBe yer alıyor.
Yeryüzü Doktorları Derneği, Afganistan'da beslenme sağlığını desteklemek amacıyla ramazanda 1000'den fazla ihtiyaç sahibine kumanya dağıttı. Dernek, Afganistan'da 15 beslenme sağlığı merkezi ve 11 mobil sağlık ekibiyle hizmet veriyor. Ayrıca, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Hindistan, Kazakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Pakistan, Kamboçya, Somali, Suriye, Yemen, Sri Lanka, Uganda, Peru, Kamerun, Honduras, Kosova, Tanzanya, Türkiye, Togo, Lübnan, Gazze, Mısır ve Sudan'daki kumanya dağıtımlarıyla da yardıma muhtaç kişilerin iftar sofralarına ortak oldu.
CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık, Karadeniz Ereğli Adliyesine giderek mazbatasını aldı. Posbıyık, yaptığı açıklamada yerel seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, destek veren herkese teşekkür etti.
NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki TBMM heyeti, Bakü'de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayarak, bölgenin istikrarı için kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Zengezur Koridoru projesini desteklediğini ifade etti.
Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, devir teslim töreninde belediyecilik hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını söyledi. Oy versin vermesin, herkesin başkanı olacaklarını vurgulayan Mutlu, İzmir Konak İttifakı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.
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