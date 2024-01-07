 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da Tarihi Eser Operasyonu: 273 Sikke ve 47 Obje Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Tarihi Eser Operasyonu: 273 Sikke ve 47 Obje Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 273 sikke ve 47 obje ele geçirildi. Şüpheli H.E. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şanlıurfa\'da Tarihi Eser Operasyonu: 273 Sikke ve 47 Obje Ele Geçirildi
07.01.2024 - 12:15,
Abone Ol

Şanlıurfa'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 273 sikke ve 47 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, elinde bulundurduğu sikkeleri ve tarihi objeleri pazarlamaya çalıştığı belirlenen şüpheli H.E. suçüstü yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen çeşitli dönemlere ait 273 sikke ve 47 obje, Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şanlıurfa, Hukuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Tarihi Eser Operasyonu: 273 Sikke ve 47 Obje Ele Geçirildi - Son Dakika


11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:02
AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
10:47
İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
10:40
Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:39
Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
10:28
Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini, Heimlich manevrası ile kurtardı Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini, Heimlich manevrası ile kurtardı
10:24
Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59
Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin

Son Dakika
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:02 AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
10:47 İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
10:40 Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:39 Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
10:28 Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini, Heimlich manevrası ile kurtardı
10:24 Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59 Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29 İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10 Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 12:40:07. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Tarihi Eser Operasyonu: 273 Sikke ve 47 Obje Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement