 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da yoğun sis - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da yoğun sis

Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü yollarda, sürücüler araçlarının farlarını açarak ilerledi. Şanlıurfa'da dün gece yoğunlaşan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis şehir merkezinde olduğu gibi kırsal bölgelerde de etkili oluyor. Şanlıurfa - Diyarbakır ve Şanlıurfa - Adıyaman karayolunda görüş mesafesinin 20 metrekare düştüğü belirlendi. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Şanlıurfa\'da yoğun sis
03.01.2024 - 23:26,  Güncelleme: 23:28
Abone Ol

Şanlıurfa'da yoğun sis

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü yollarda, sürücüler araçlarının farlarını açarak ilerledi.

Şanlıurfa'da dün gece yoğunlaşan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis şehir merkezinde olduğu gibi kırsal bölgelerde de etkili oluyor. Şanlıurfa - Diyarbakır ve Şanlıurfa - Adıyaman karayolunda görüş mesafesinin 20 metrekare düştüğü belirlendi. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yoğun sis - Son Dakika


23:19
Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31
Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu

Son Dakika
23:19 Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31 Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05 Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
21:01 Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 00:10:45. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yoğun sis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement