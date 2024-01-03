Şanlıurfa'da yoğun sis

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü yollarda, sürücüler araçlarının farlarını açarak ilerledi.

Şanlıurfa'da dün gece yoğunlaşan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis şehir merkezinde olduğu gibi kırsal bölgelerde de etkili oluyor. Şanlıurfa - Diyarbakır ve Şanlıurfa - Adıyaman karayolunda görüş mesafesinin 20 metrekare düştüğü belirlendi. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.