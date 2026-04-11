Şanlıurfa'nın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'nın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

11.04.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞANLIURFA'nın, 11 Nisan 1920'de Fransız işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

ŞANLIURFA'nın, 11 Nisan 1920'de Fransız işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

1'inci Dünya Savaşı'nda kenti işgal etmek isteyen düşmana karşı halkıyla topyekun direniş göstererek 11 Nisan'da kurtuluşunu ilan eden ve TBMM tarafından 'Şanlı' unvanı verilen Urfa'da, 106 yıldır kutlanan gurur günü için çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk kutlama programı, Yeni Mezarlık'taki şehitlikte gerçekleştirilen törenle başladı. Törende Vali Hasan Şıldak, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehitlik anıtına çelenk sundu.

KOMANDOLARIN GÖSTERİSİ İLGİ GÖRDÜ

Program kapsamında kent merkezindeki Divanyolu Caddesi'nde, Jandarma Mehteran Birliği eşliğinde protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından Topçu Meydanı'nda mehteran ve Merasim Birliği tarafından gösteriler sunuldu. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Çelik Kanatlar Timi ise helikopter destekli 'Üzüm Salkımı' gösterisiyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Topluluğu tarafından seslendirilen kahramanlık türküleri, alandaki coşkuyu artırdı. Ayrıca, kentin kurtuluşunda önemli rol oynayan ve 'Onikiler' olarak bilinen cemiyet ile aşiretlerin mücadelesine dikkat çekmek amacıyla, Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından 'Bazen Bir Rüya Bir Uyanışla Başlar' temasıyla hazırlanan çalışma da izleyicilerle buluştu. Hazırlanan videoda, bir çocuğun rüyasında Şanlıurfa'nın kurtuluşuna öncülük eden Onikiler'i görmesiyle başlayan hikaye, etkileyici bir anlatımla ekranlara taşındı. Milli mücadele ruhunu güçlü görsellerle yansıtan yapım, izleyenleri duygulandırdı.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'nın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 20:32:37. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'nın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.