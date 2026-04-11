Şanlıurfa'nın Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

ŞANLIURFA'nın, 11 Nisan 1920'de Fransız işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

1'inci Dünya Savaşı'nda kenti işgal etmek isteyen düşmana karşı halkıyla topyekun direniş göstererek 11 Nisan'da kurtuluşunu ilan eden ve TBMM tarafından 'Şanlı' unvanı verilen Urfa'da, 106 yıldır kutlanan gurur günü için çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk kutlama programı, Yeni Mezarlık'taki şehitlikte gerçekleştirilen törenle başladı. Törende Vali Hasan Şıldak, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehitlik anıtına çelenk sundu.

KOMANDOLARIN GÖSTERİSİ İLGİ GÖRDÜ

Program kapsamında kent merkezindeki Divanyolu Caddesi'nde, Jandarma Mehteran Birliği eşliğinde protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından Topçu Meydanı'nda mehteran ve Merasim Birliği tarafından gösteriler sunuldu. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Çelik Kanatlar Timi ise helikopter destekli 'Üzüm Salkımı' gösterisiyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Topluluğu tarafından seslendirilen kahramanlık türküleri, alandaki coşkuyu artırdı. Ayrıca, kentin kurtuluşunda önemli rol oynayan ve 'Onikiler' olarak bilinen cemiyet ile aşiretlerin mücadelesine dikkat çekmek amacıyla, Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından 'Bazen Bir Rüya Bir Uyanışla Başlar' temasıyla hazırlanan çalışma da izleyicilerle buluştu. Hazırlanan videoda, bir çocuğun rüyasında Şanlıurfa'nın kurtuluşuna öncülük eden Onikiler'i görmesiyle başlayan hikaye, etkileyici bir anlatımla ekranlara taşındı. Milli mücadele ruhunu güçlü görsellerle yansıtan yapım, izleyenleri duygulandırdı.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,