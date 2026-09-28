Şanlıurfa Viranşehir\'de jandarma operasyonunda 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa Viranşehir'de jandarma operasyonunda 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre, Şanlıurfa Viranşehir'de bir depoya düzenlenen jandarma operasyonunda toprağa gömülü yakıt tankında 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa gömülü yakıt tankında 1250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir depoya operasyon düzenlendi.
Operasyonda, toprağa gömülü yakıt tankında 1250 litre kaçak akaryakıt, 2 sayaçlı akaryakıt dinamosu, 25 metre takviye hortumu, 1200 litre kapasiteli fiber tank ve 2 yakıt dolum tabancası ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Paylaşılan görüntülerde, bir tırın deposundan hortum aracılığıyla depodaki tanklara yakıt aktarılması ve toprağa gömülü tankın kürekle kazılarak ortaya çıkarılması yer alıyor.
Kaynak: AA
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