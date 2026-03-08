Saraç Ustası: Mesleğim Bitiyor - Son Dakika
Saraç Ustası: Mesleğim Bitiyor

08.03.2026 11:03
60 yıllık saraç ustası Hasan Günaştı, hayvancılık ve çiftçiliğin azalmasından yakınarak mesleğinin sona erdiğini belirtti.

Haber: Feyaz ÇANAK/ Kamera: Ünal AYDIN

(KARAMAN) - Karaman'da koşum, eyer takımı ve hayvanlar için çıngırak yapan 60 yıllık saraç ustası Hasan Günaştı, hayvancılık ve çiftçilikle uğraşanların sayısının gün geçtikçe azaldığını, bu nedenle kendisinin de artık iş yapamadığını belirterek, "Hayvan kalmadı. Gübrenin fiyatı belli. Mazotun fiyatı belli. Çiftçi beklediğini bulamıyor, bulamayınca da bırakıyor" dedi.

78 yaşındaki Hasan Günaştı, Karaman Manifaturacılar Çarşısı'nın karşısındaki dükkanında 60 yıldır saraç ustalığı yapıyor. Günaştı, koşum, eyer takımı yapan veya işleyen, büyükbaş ve küçük baş hayvanlar için çıngırak, yular yapan saraç ustalarının Karaman'daki tek temsilcisi.

İlkokul yıllarında bu mesleğe başladığını belirten Günaştı, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Bu iş tamamen bitti, siftah etmiyoruz"

60 yıllık saraç ustası Hasan Günaştı, "Bu iş tamamen bitti. Ben emekliyim, gezemediğim için burada bekliyorum. Siftah etmiyoruz, tatmin edici bir iş değil ama vakit geçirmek için burada bekliyorum" sözleriyle durumunu anlattı.

Kendisinden sonra Karaman'da bu mesleği devam ettirecek kimsenin kalmayacağını söyleyen Günaştı, mesleği yeni öğrenecek kimsenin de olmadığını belirterek, "Bize iş yok ki, iş olmadığı için yeni birinin yetişme durumu yok. Yanıma aldığım çocuğun ekmeğiyle oynamak da olmaz" diye konuştu.

Eskiden el emeği üretilen bazı ürünlerin artık makinalar tarafından üretildiğini, hayvancılık ve çiftçiliğin de maliyetler nedeniyle daha az tercih edildiğini anlatan Hasan Günaştı, "Hayvan kalmadı. Gübrenin fiyatı belli. Mazotun fiyatı belli. Çiftçi beklediğini bulamıyor, bulamayınca da bırakıyor. Maliyet pahalı, satarken değerlenmiyor. Öyle olduğu için çiftçilik geçti. Karaman'da geçti genelde. İç açıcı bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

SON DAKİKA: Saraç Ustası: Mesleğim Bitiyor
