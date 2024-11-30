Saraybosna\'da Filistin\'e Destek Protestosu

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Filistin halkıyla dayanışma etkinliğinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Saraybosnalılar, "Filistin Halkıyla Dayanışma Uluslararası Günü" kapsamında soğuk ve yağmurlu havaya rağmen Bosna Hersek Ulusal Müzesi bahçesinde toplandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği etkinliğe sanatçılar, öğretmenler, doktorlar ve öğrenciler ile çok sayıda kişi katıldı.

Müze önüne büyük bir Filistin bayrağı da açan eylemciler, İsrail'in saldırıları sonucu öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Etkinliğe katılan Bosna Hersekli sinema oyuncusu Hasija Boric, yaptığı açıklamada, Filistin'in özgür olması için mesaj vermek istediklerini söyledi.

Boric, tüm kalbiyle Filistin'deki insanları, kadınları ve sanatçıları desteklediğini ifade ederek "Filistin'de kahve ile sanat eserleri yapan kadınları okudum ve izledim, bu beni çok etkiledi çünkü sanat direnç yaratır. Filistin halkına onların yanında olduğumuzu ve onları anladığımızı söylüyorum. Onları Saraybosna anlamazsa kim anlar?" dedi.

Gazeteci Rinko Golubovic ise İsrail'in saldırılarına karşı insanların gerçekleri söylemekten korkmamaları gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Güç, şiddet, kana susamışlık, toprak için insanları öldürmeye hazır olanlar var. Bizim gibi normal insanların gerçeği söylemesi ve bu kana susamışlara karşı mücadele etmesi gerekiyor. Bizler sürekli konuşmalıyız. Gazze'de ve Ukrayna'da şu anda neler yaşandığını anlatmalıyız."

Program kapsamında hazırlanan yiyecekler ve sanat eserlerinin satışından elde edilecek gelir, Filistin'e gönderilecek.