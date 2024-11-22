Sarayburnu'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Sarayburnu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sarayburnu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 5 metre boyundaki teknenin, KEGM-3 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Harem'e emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
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