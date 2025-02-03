Sarıçam\'dan Edirne\'ye Su Tepkisi

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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Edirne Belediyesinin Kırklareli Kayalıköy Barajı'ndan su almasına tepki gösterdi.

Sarıçam, Paşayeri köyünde üreticilerle bir araya geldi.

Üreticilerle sohbet eden Sarıçam, Kayalıköy Barajı'nın su seviyesinin kritik seviyede olduğunu belirtti.

Sarıçam, Edirne Belediyesinin yıllardır Kayalıköy'den ücretsiz su kullandığını ancak barajın bakımına ve işletme maliyetlerine katkı sağlamadığını söyledi.

Barajın su seviyesinin kritik eşikte olduğunu ifade eden Sarıçam, "Geçen sene neredeyse benim çiftçim hiç su kullanmadı. Bütün suyu Edirne'ye verdik. Geçtim artık çiftçinin sulama yapmasını şu anki yapısıyla Kayalıköy, Edirne'nin suyunu veremeyecek durumda." dedi.

Sarıçam, Edirne Belediyesinin ise bu durumla ilgilenmediğini ifade etti. Duyarsızlık nedeniyle serzenişte bulunduğunu dile getiren Sarıçam, şöyle konuştu:

"Duyarsızlık olunca biz de ister istemez sesimizi çıkartmak zorunda kaldık. Suyumuz olsun Edirne de, Trakya da kullansın, Kırklareli de kullansın. Ama şu anki yapıda hem biz mağdur oluyoruz hem Edirne mağdur oluyor. Bir avuç suyu hangimiz içeceğiz. Bu baraj Edirne'ye su vermek için yapılan bir baraj değil, bu baraj benim çiftçim için yapılmış bir baraj. Edirne Belediyesi 1 kuruş vermiyor. Edirne Belediyesi milyon milyon su kullanıyor bir tek delikli kuruş vermiyor."

Sarıçam, Edirne Belediyesinin kullandığı suyun ücretinin Kayalıköy Sulama Kooperatifince karşılandığını söyledi.

Edirne Belediyesinin artık üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getiren Sarıçam, "Yıllardır para topluyorsun Edirne halkından. Bu para nerede? Yok. Burada mağdur olan iki kesim var, Kırklareli çiftçisi ve Edirne halkı. Bu baraj, Edirne'nin bedava su deposu değil eğer bugün önlem alınmazsa yaz aylarında çok daha büyük bir susuzluk kriziyle karşılaşacağız."