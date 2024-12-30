Sarıkamış Sezonu Meşaleli Gösteriyle Açtı - Son Dakika
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Sarıkamış Sezonu Meşaleli Gösteriyle Açtı

Sarıkamış Sezonu Meşaleli Gösteriyle Açtı

Sarıkamış Kayak Merkezi, sezonu meşaleli kayak gösterisi ile kutlayarak misafirlerini ağırladı.

30.12.2024 21:46
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Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan ve sezonu açan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisi sunuldu.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan merkezde, kar kalınlığı bazı noktalarda 40 santimetreye ulaştı.

Gündüz pistlerin hazırlanmasıyla sezona başlayan merkeze gelen turistler, kayak, snowboard yaptı, kızak kaydı. Gece ise Sarıkamış Kayak Merkezinde hizmet veren kayak eğitmenleri ve Jandarma Arama Kurtarma timleri (JAK), Türk Bayrağı açarak meşaleli gösteri yaptı.

Etkinlikler kapsamında Bursa'da hayatını kaybeden Sarıkamışlı eski milli sporcu, kayak eğitmeni Zeki Kürşad Yıldız da fotoğraflarıyla anıldı.

Kars Valisi Ziya Polat, gazetecilere sezonun hayırlı olmasını dileğinde bulundu.

Bugün itibarıyla kayakseverleri sarıçam ormanları ve kristal karla buluşturduklarını belirten Polat, "Bugün de meşaleli kayakla sezonu taçlandırdık. Sarıkamış'ı turizmin en önemli merkezlerinden biri yapma yolunda hep beraber kol kola girip çalışmak zorundayız. Sezon otelcilerimiz, turizm çalışanlarımıza tüm Gazi Karsımıza hayırlı olsun." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da karlama sistemi konusunda kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kayak merkezi bölgesinde DSİ 24. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı ancak su bulunamadı. Su olmadan karlama sistemi yapılmaz, önce suyu temin edeceğiz, havuzu yapacağız, daha sonra karlama sistemi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızla görüşmüşüz, onlar bittikten sonra nasip olursa karlama sistemimizi Sarıkamış'ımıza kazandıracağız."

Gösteriye, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Kars İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, turizmciler, siyasi parti temsilcileri ve kayakseverler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış Sezonu Meşaleli Gösteriyle Açtı - Son Dakika

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