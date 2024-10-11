Sarıkamış'ta STEAM Bilim Şenliği - Son Dakika
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Sarıkamış'ta STEAM Bilim Şenliği

Sarıkamış'ta düzenlenen bilim şenliğinde 5 bin 600 öğrenciye bilim ve sanat etkinlikleri sunuldu.

11.10.2024 11:47
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, TÜBİTAK 4007 Destek Programı kapsamında "Sarıkamış Kristal Karlar Diyarında STEAM Bilim Şenliği" düzenlendi.

Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütücülüğünde ve Sarıkamış Belediyesinin sponsorluğunda Sarıkamış Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şenlikte, 1 bilim söyleşisi, 2 sergi, 2 gözlem etkinliği ve 26 farklı atölye yer aldı.

Şenliğe, Kafkas Üniversitesinden öğretim üyeleri, farklı illerin bilim ve sanat merkezi ile Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alanında uzman öğretmenler, öğrenciyi bilimle tanıştırmak üzere bir araya geldi.

Üç gün sürecek bilim şenliğinin anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinden yaklaşık 5 bin 600 öğrenciye bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kaymakam Enis Aslantatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bilimin önemine vurgu yapan Aslantatar, "Çocuklarımızın okulların dışında pratik bir şekilde eğitim alabilmeleri çok önemli. Gerek uzay ve diğer bilim dallarıyla ilgili çocuklarımızın bilgi sahibi olmaları, ilerleyen dönemde kendi ilgi alanlarını oluşturmada çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel bir etkinlik düzenlendi. Farklı illerden katılımcılar hocalarımız mevcut. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum hayırlara vesile olsun diyorum." dedi.

Belediye Başkanı Serdar Kılıç, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bilimle buluşturmanın mutluğu içerisindeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah gençlerimize çocuklarımıza faydalı olur." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya ise Kars tarihinde daha önce yapılmamış alanların olduğu bilim şenliğinin başladığını belirterek, "Burada öğrencilerimizin heyecanını görüyoruz. Üç gün sürecek şenlikten yaklaşık 5 bin 600 öğrencimiz faydalanacaktır. Bundan sonraki süreçte de projelerimiz devam edecektir. İl ve ilçe bazında ilkleri gerçekleştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü personeli, şenliğe katılan çocuklara orman ve fidan dikimi konusunda bilgi verdi.

Sarıkamış Doğa Koruma Milli Parklar ekibi de Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinden getirdiği içi doldurulmuş kurt ve vaşak ile foto kapanlara yakalanan yaban hayvanlarının görüntüleri izletildi.

Ayrıca öğrencilere Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün gezici kütüphanesi tanıtıldı.

Kaynak: AA

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