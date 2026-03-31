Sarıoğlan\'da 1700 Kişi Kitap Okudu

31.03.2026 13:36
Kütüphaneler Haftası'nda Sarıoğlan'da 1700 kişi, okuma etkinliğine katıldı ve en çok kitap okuyan öğrenci ödüllendirildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, Kütüphaneler Haftası kapsamında 1700 öğrenci, aileleri ve protokol üyeleriyle kitap okudu.

?Sarıoğlan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde tüm okullarda eş zamanlı olarak okuma etkinliği yapıldı.

Öğrencilerin yanı sıra aileleri ve protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte 1700 kişi yer aldı.

?Merkez Fatih İlkokulu'nda düzenlenen programa ise Sarıoğlan Kaymakamı Tugay Kalkanlı, Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, İlçe Emniyet Amiri Yunus Çakıcıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül katıldı.

?Etkinlik sonunda en çok kitap okuyan öğrenci ödüllendirildi.

Kaymakam Kalkanlı, okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu Fenerbahçe’den resmi açıklama Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama
18 yıllık evlilik bitti Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı 18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı

13:41
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
