Sarıyer'de taksiyle çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı

Sarıyer'de taksiyle çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
Büyükdere Caddesi'nde Hacıosman yönünde ilerleyen Ahmet A. yönetimindeki 34 TDZ 52 plakalı taksi ile aynı yönde giden 34 GNJ 340 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosikletteki U.Ö. ve K.Ö. yaralanırken, motosiklet alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yanan motosiklete çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, itfaiye de soğutma çalışması yaptı.
Taksi şoförü ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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