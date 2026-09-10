Sarıyer'de trafikte silah doğrultup gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Sarıyer'de trafikte oyuncu Melisa Döngel'in de bulunduğu araçtakilere silah doğrulttuğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sarıyer'de dün araçla seyir halinde olan Melisa Döngel ile M.F.S'ye başka bir sürücü silah gösterdi.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, silah doğrultan şüphelinin A.Ö. (45) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan zanlının üzerinde ve aracında yapılan kontrolde taşıma ruhsatlı tabanca bulundu.

A.Ö'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklama", "saygısızca araç kullanma" ve "muayenesiz araç kullanma" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.