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Sarıyer'deki Müzikholdeki Silahlı Çatışma Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Sarıyer'deki Müzikholdeki Silahlı Çatışma Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Sarıyer'de bulunan bir müzikholde meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybederken 2'si polis memuru olmak üzere 4 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu ve çatışma anları yer alıyor.

24.01.2024 - 21:28,  Güncelleme: 21:30
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SARIYER'de 1 kişinin öldüğü 2'si polis 4 kişinin de yaralandığı müzikholdeki silahlı çatışma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde 04.45 sıralarında meydana gelen silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybederken 2'si polis memuru olmak üzere 4 kişi de yaralanmıştı. Yapılan çalışmalarda, 5 şüphelinin olaydan bir süre önce eğlence mekanına gelerek taşkınlık çıkardığı, şüphelilerden ikisinin, yanında silah taşıdığının görülmesi üzerine 5 şahsın işyeri çalışanları tarafından dışarı çıkarıldığı ve 5 şüphelinin olaydan yaklaşık bir saat sonra motosiklet ile olay yerine gelerek iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu belirlendi.

İLK SALDIRININ ARDINDAN İKİNCİ SALDIRI YAPILDI

İlk saldırının ardından gelen ihbar üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekiplerinin incelemeleri devam ederken tekrar olay yerine gelen şüpheliler ikinci saldırıyı gerçekleştirdi. Polis ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılardan M.S.Ş. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin, saldırganların yakalanması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan çatışma anları ve vurulup yere düşenler ve yaralanan arkadaşlarının yardımına koşanlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer\'deki Müzikholdeki Silahlı Çatışma Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sarıyer'deki Müzikholdeki Silahlı Çatışma Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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