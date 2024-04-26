Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda Öğretmeni Darbeden Veli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda Öğretmeni Darbeden Veli Tutuklandı

Sarıyer\'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu\'nda Öğretmeni Darbeden Veli Tutuklandı

Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğretmeni darbeden veli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öğretmene yumruk attığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan şüpheli A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

26.04.2024 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda bir öğretmeni darbeden veli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öğretmene yumruk attığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan şüpheli A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İSBAK A.Ş'de dijital arşiv personeli olarak çalıştığını söylediği öğrenildi.

Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni N.Ö'yle ilgili 26 Mart'ta Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne "kötü muamele"den şikayette bulunduklarını belirten şüpheli A.Ç, olay günü eşinin kendisini aradığını ve oğluyla ilgili sıkıntılı bir durum olduğunu haber verdiğini kaydetti.

Şüpheli A.Ç, okuldaki görevlinin kendisine oğlunun atak geçirdiğini söylediğini ifade ederek, "Oğlumun atak geçirdiğini, öğretmenlerin yukarıya almaya çalıştığını fakat oğlumun çıkmak istemediğini söyledi. Ben de oğlumun sesini duymak amacıyla telefona istedim. Oğlum bana, 'Baba çabuk gel, beni bir odaya kapattılar. Ben de kaçtım. Beni tekrardan odaya kapatmaya çalışıyorlar. Bana bir şeyler imzalatmaya çalışıyorlar. Çabuk yetiş.' dedi." şeklinde beyanda bulundu.

Okula gittiğinde, oğlunun ağlayarak "Baba buradan çabuk çıkalım, eve gidelim." demesinin ardından okul müdürünün odasına doğru yürüdükleri belirten şüpheli A.Ç, "Bu sırada koridorun karşısından, hocanın elinde çay bardağıyla gülerek bize doğru geldiğini gördüm. Bana doğru dalga geçer gibi 'Beni şikayet etmenin bedelini ödeyeceksiniz.' dedi. Ben de o an istem dışı, çocuğumun yanımda ağlamasından dolayı bir anlık kızgınlık ve ebeveynlik duygusuyla hocaya vurdum. Tam olarak nereye vurduğumu hatırlamamaktayım. Sonrasında ise okulun dışarısına doğru çıktım. Aramızda bu olaydan başka bir durum yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Şüpheli, adliyede çıkarıldığı savcılıkça "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Savcılık sevk yazısında, olay günü müşteki Türkçe öğretmeni N.Ö'nün öğrencisinin davranışlarıyla ilgili, velisi olan şüpheli A.Ç'yi okula davet ettiği ve şüphelinin öğretmeni görünce hiçbir diyaloğa girmeden yüzüne vurarak darbettiği, bu haliyle A.Ç'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu kaydedildi.

Hakimlik, zanlı A.Ç'nin tutuklanmasını kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö, sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyararak yerini değiştirdi. Bunun üzerine okula gelen öğrenci velisi A.Ç, koridorda gördüğü öğretmen N.Ö'ye yumruk attı.

Olayın ardından, hastaneden darp raporu alan öğretmen N.Ö, karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Kaçan şüpheli A.Ç. polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Hukuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda Öğretmeni Darbeden Veli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
16:55 Beşiktaş’ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı Beşiktaş'ta 3 genç yıldız isimle sözleşme uzatıldı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 17:04:18. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda Öğretmeni Darbeden Veli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement