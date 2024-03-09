Şarkışla Belediyesi Filosuna 9 Yeni Araç Ekledi

Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a kapıyı göstermesiyle ilgili CHP lideri Özel'den dikkat çeken bir yorum geldi. Özel, "Ekrem Bey'le de, Burcu Hanım'la da konuştum. Bu mesele CHP açısından kapanmış bir meseledir" dedi.