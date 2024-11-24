Şarköy'de Zeytin Hasadı Coşkusu - Son Dakika
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Şarköy'de Zeytin Hasadı Coşkusu

Şarköy\'de Zeytin Hasadı Coşkusu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytin hasadı sürerken, üreticiler verimden memnun.

24.11.2024 12:50
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytin hasadı heyecanı yaşanıyor.

Üreticilerin mart ayında ağaçların budanmasıyla başlayan mesaisi, tarlaların sürülmesi ve ağaçların ilaçlanmasıyla devam etti.

İlçede bugünlerde zeytin hasadı yapılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla işçiler tarafından titizlikle toplanan zeytinler, sandıklara yerleştirildikten sonra nakil için hazır hale getiriliyor.

Gün boyunca toplanan zeytinler, daha sonra araçlara yüklenerek fabrikaya götürülüyor.

Fabrikaya götürülen zeytinden yıkama, kırma, pres işlemlerinden sonra zeytinyağı elde ediliyor.

Şarköy'de 41 bin 500 dekar alanda zeytin yetiştiriciliği yapılıyor

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Şarköy ilçesinde zeytinciliğin önemli tarımsal faaliyetlerden olduğunu ifade eden Saygı, "İlçede genel olarak Gemlik tipi sofralık zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Çiftçilerimiz sofralık olarak yetiştirdikleri zeytinin büyük bir kısmını satarken, bir kısmını da kendisi işleyerek değerlendirmektedir. İlçede zeytin yetiştiriciliği, 2 bin 500 üretici tarafından 41 bin 500 dekar alanda yapılmaktadır." dedi.

Saygı, ilçedeki zeytinyağının kendine özgü tat ve aromasıyla diğer zeytinyağlarına göre farklılık gösterdiğini dile getirdi.

Zeytin veriminin bu sene yeterli yağış düşmemesine rağmen üreticiyi sevindirdiğini belirten Saygı, "Zeytinin, olgunluk seviyesi, erken sıkılması, hasat sonrası bekletilme süresi, hastalık ve zararlıya maruz kalıp kalmama ve sıkım şekline bağlı olarak yağın kalitesi değişiklik göstermektedir. İlçemizde 2024 yılı zeytin rekoltesinin takriben 15 bin ton civarında olacağı, yaklaşık yüzde 30'unun sofralık, geri kalanın yağlık olarak değerlendirileceği öngörülmektedir." diye konuştu.

İlçede zeytinyağı üretim tesisi bulunan İbrahim Şen de günlük 105 ton zeytin sıkımı yaptıklarını kaydetti.

Üreticilerin hasat sezonu boyunca topladıkları zeytinleri sıkım için tesise getirdiğini anlatan Şen, "Zeytinyağımızı ülkemizin birçok noktasına gönderiyoruz. Çin, Rusya ve Bulgaristan'la görüşmelerimiz sürüyor. Bu ülkelere de zeytinyağı göndermeyi hedefliyoruz. Yağ üretim kapasitemizi artırıp iç ve dış piyasaya daha fazla satış yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üreticilerden Halil Şen ise bu sene verimin iyi olduğunu belirterek, "Yağmur yağmadığı için bazı kesimlerde zeytinler küçük kaldı. Bu sene istenilen yağmurlar olmuş olsaydı verimin tadına doyum olmazdı. Hasat 1 ay daha devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

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