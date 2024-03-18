Satranç, LGS\'de Başarıyı Artırıyor

Güncel

Konya'da Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Ezgi Tekin, stres yönetimi ve soğukkanlılık gibi özellikleri satrançla kazanarak sınav performansını artırdığına inanıyor.

Satranç antrenörü ve hakemi olan babası Mustafa Tekin'in yönlendirmesiyle küçük yaşlarda başladığı satrançta kendisini geliştiren 15 yaşındaki Ezgi, katıldığı turnuvalarda çeşitli dereceler elde etti.

Spor hayatının yanı sıra eğitimini ihmal etmeyen Tekin, yaşadığı sınav stresini de satrançla yenmeyi başardı.

Geçen yıl girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Tekin, AA muhabirine, satrancın özellikle psikolojisini olumlu yönde etkileyerek, aldığı tam puana büyük katkı sağladığını söyledi.

Satrancın insana birçok şeyi öğrettiğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Hamlelerden daha çok satrançla stres yönetimini öğreniyoruz. Stres yönetimini, heyecanlandığımızda nasıl soğukkanlı kalabileceğimizi, önemli bir maç veya sınavda bunu nasıl kontrol edeceğimizi, en iyi performansımızı nasıl gerçekleştirebileceğimizi satrançla öğreniyoruz. Satrancın yanı sıra düzenli ve yeterli çalışmam da bu süreçteki başarımda önemli etken oldu. Çok fazla soru çözümünden ziyade konuyu anladıktan sonra unutmayacağım kadar soru çözümüne baktım. Sürekli deneme sınavına girdim ve eski konuları hatırlayarak çalıştım. Konuyu yeterince anladığımı düşündüğümde, daha çok rahatlamaya, daha sakin kalmaya dönük şeyler yaptım."

Tekin, çok yoğun çalışmayla değil, yeterli çalışma, sakin kalma ve iyi bir psikolojiyle başarının geleceğini düşündüğünü dile getirdi.

Velilere çocuklarını satranca yönlendirmelerini tavsiye etti

Baba Mustafa Tekin ise kızını küçük yaşlardan itibaren satranç sporuna yönlendirmenin olumlu etkilerini, hayatın her aşamasında gördüklerini belirtti.

Konsantrasyon, kriz ve stres yönetimi gibi satranç sporundan öğrenilen özelliklerin, sınavlara da olumlu yansıdığına dikkati çeken Tekin, şöyle konuştu:

"Satrançtaki başarıları, özellikle LGS sınavında çok faydalı oldu. İnşallah satranç sporunda uyguladığı taktikleri, yöntemleri ve özellikle stres yönetimindeki başarısını üniversite sınavında da uygulayarak iyi bir sonuç alır. 8. sınıfa geldiğinde birçok veli çocuğunu sportif faaliyetlerden alıyor, eve kapatıyor ve tamamen sınava odaklanmalarını istiyor. Ben öyle yapmadım. Son sınıfta Ezgi'yi müsabakalara ve turnuvalara götürdüm, bunun faydasını da gördüm. Veliler, çocukların düzenini bozmasın, bunun daha faydalı olacağına inanıyorum."