SAÜ'de Göç Sempozyumu Düzenlenecek

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) "Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu"na ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ İletişim Fakültesince TÜBİTAK işbirliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenecek sempozyum, 30-31 Ekim'de SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl teması "İletişim Bilimleri Bağlamında Göç ve Göç Politikaları" olarak belirlenen sempozyumda "Göç ve Göç Politikaları" alt başlığı etrafında göçün ekonomik, siyasi, hukuki, kültürel ve diğer boyutları ele alınacak.

Göç konusunu inceleyen akademisyenlerin katılacağı sempozyumda 2 gün boyunca 32 farklı üniversiteden 120 akademisyen bildirilerini sunacak.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ile Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün açılış konuşmalarıyla başlayacak sempozyumda, TRT Haber Koordinatörü Ahmet Görmez, gazeteci Kemal Öztürk ve Turkuvaz Medya İngiltere Temsilcisi Alpaslan Düven'in katılacağı "Göç ve Medya" başlıklı panel düzenlenecek. Panelde göç ve göç sonrası entegrasyon süreçlerinde medyanın rolü ele alınacak.

Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel'in "Çatışma Yönetimi", Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan'ın "Sığınmacı ve Düzensiz Göçmen Haberciliğinde Etik Sorunlar" başlıklı konuşma yapacağı sempozyumda, Romanya Kültür Derneği Yöneticisi Andera Reisz "Göç ve Sinema" üzerine sunum gerçekleştirecek.

Sempozyum, iletişim akademisyenlerinin çevrimiçi ve yüz yüze sunumlarının ardından son bulacak