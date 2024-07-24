Savaş karşıtı Yahudilerden ABD Kongresi'nde İsrail protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Savaş karşıtı Yahudilerden ABD Kongresi'nde İsrail protestosu

Geniş Video İzle

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren savaş karşıtı Yahudi göstericiler, ABD Kongresi'nde protesto gösterisi düzenledi. ABD hükümetine İsrail'e silah desteğini durdurma çağrısı yapan göstericiler polis tarafından gözaltına alındı.

24.07.2024 02:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Savaş karşıtı Yahudilerden ABD Kongresi'nde İsrail protestosu

Birçok gösterici gözaltına alındı

WASHINGTON - İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren savaş karşıtı Yahudi göstericiler, ABD Kongresi'nde protesto gösterisi düzenledi. ABD hükümetine İsrail'e silah desteğini durdurma çağrısı yapan göstericiler polis tarafından gözaltına alındı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına bir tepki de ABD'de yaşayan savaş karşıtı Yahudilerden geldi. "Barış İçin Yahudilerin Sesi (JVP)" adlı gruba mensup yaklaşık 400 kişi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yapacağı konuşma öncesinde kongre binasında protesto gösterisi düzenledi. "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" ve "Bizim adımıza değil" yazılı tişörtler giyen ve "Bırakın Gazze yaşasın" ve "Yahudiler soykırımı durdurun diyor" pankartları taşıyan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, ABD hükümetine İsrail'e silah satışını durdurma çağrısı yaptı.

Birçok gösterici gözaltına alındı

Polisin barışçıl gösteriyi sonlandırma çağrısına uymayan grubun üyeleri plastik kelepçe takılarak gözaltına alınırken, Capitol Polisi'nden yapılan açıklamada gösterinin "yasadışı" olduğu belirtildi. Açıklamada "Kongre binalarında gösteri yapılmasına izin verilmiyor. Yasal olarak içeri girenlere gösteriyi sonlandırmalarını, yoksa tutuklanacaklarını söyledik. Durmadılar, biz de onları tutukluyoruz" ifadeleri kullanıldı. Gözaltı sayısına dair kesin bilgi verilmezken, JVP'den yapılan açıklamada ise 300'ü aşkın göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Netanyahu'nun ABD ziyareti tepki çekmişti

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun siyasi temaslarda bulunmak ve ABD Kongresi'ne hitap etmek üzere ülkeyi ziyaret etmesi ABD'de tepkilere neden olmuş, Netanyahu'nun kaldığı otelin önü başta olmak üzere Washington D.C'nin birçok yerinde İsrail karşıtı protestolar düzenlenmişti.

Kaynak: İHA

İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaş karşıtı Yahudilerden ABD Kongresi'nde İsrail protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:06 İlçeyi ayağa kaldıran olay Patlama sesi duyuldu, kaldırımlardan çıkan buhar gökyüzünü kapladı İlçeyi ayağa kaldıran olay! Patlama sesi duyuldu, kaldırımlardan çıkan buhar gökyüzünü kapladı
23:15 Kanarya tur kapısını araladı Fenerbahçe, Lugano’yu 4-3 yendi Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
22:16 Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek “Erdoğan“ mesajı Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek "Erdoğan" mesajı
20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
01:20 Ankara’da asansör faciası 13 yaşındaki Berensu can verdi Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi
00:40 Malatya’da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı İddialar bir hayli dikkat çekici Malatya'da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı! İddialar bir hayli dikkat çekici
23:51 Jose Mourinho’dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez Jose Mourinho'dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez
22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:19 Türkiye’yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı Türkiye'yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 03:54:54. #1.13#
SON DAKİKA: Savaş karşıtı Yahudilerden ABD Kongresi'nde İsrail protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement