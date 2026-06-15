Şavşat'ta Kamyon Kazası: Baba ve Oğul Kayıp - Son Dakika
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Şavşat'ta Kamyon Kazası: Baba ve Oğul Kayıp

Şavşat\'ta Kamyon Kazası: Baba ve Oğul Kayıp
15.06.2026 13:10
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Artvin'in Şavşat ilçesinde dereye devrilen kamyondaki baba ve oğlu için arama çalışması başlatıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada kaybolan baba ve oğlu için arama çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Sakalar köyünde yaşayan Selahaddin Kaya (68) ve oğlu Mecit Kaya'nın (45), 14 Haziran gecesi kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, Mecit Kaya'ya ait 08 DC 603 plakalı kamyonun Şavşat ilçesi Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresinde bulunan Çifte Hanlar mevkisinde Şavşat Deresi'nde olduğu tespit edildi.

Aracın tespit edilmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Aracın sudan çıkartılması için iş makinesi dere kenarına indirilerek çalışma başlatıldı.

Kamyonun sudan çıkartılmasının ardından baba ve oğlunun araç içinde olmadığının anlaşılması üzerine ekiplerce bölgede arama çalışma başlatıldı.

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve İl Afet Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu, çalışmaları olay yerinde takip etti.

Baba ve oğlunun Ardahan'a kamyonla arı sevkiyatı yaptığı, dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayram Köse, gazetecilere, dün akşam saatlerinde iki vatandaşın kayıp olduğu ihbarı üzerine çalışmaların başlatıldığını söyledi.

İhbar üzerine plaka tanıma sistemiyle aracın en son Şavşat çıkışında tespit edildiğini aktaran Köse, "Tespit akabinde yapılan araştırmalar neticesinde bir aracın Çifte Hanlar mevkisinde dereye uçtuğunu tespit ettik. Bundan sonraki süreçte jandarma, AFAD, itfaiye, Deniz Polisi ve Şavşat Arama Kurtarma ekiplerimizle olay yerine intikal edildi. Olay yerinde yapılan çalışmalar neticesinde dereye uçan aracı karaya çıkardık. Ancak araç içerisindeki vatandaşlarımızı tespit edemedik" diye konuştu.

Arama çalışmalarının 2-3 kilometrelik hatta sürdürüleceğini ifade eden Köse, "Vatandaşlarımızın sürüklenebileceğini düşünerek önlemlerimizi almıştık. Şu an o aramalarımız devam ediyor. Bu dakikadan itibaren de yine bu hatta sualtı arama, AFAD, jandarma ekiplerimiz aramalarını sürdürecekler." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Şavşat, Artvin, Güncel, Yaşam, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şavşat'ta Kamyon Kazası: Baba ve Oğul Kayıp - Son Dakika

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