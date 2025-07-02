Savunma İhracatı Yüzde 25 Artış Gösterdi - Son Dakika
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Savunma İhracatı Yüzde 25 Artış Gösterdi

02.07.2025 14:25
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2023'ün ilk 6 ayında savunma ve havacılık ihracatı 3,6 milyar dolar ile yüzde 25 arttı.

Savunma ve havacılık ihracatı bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 3 milyar 603 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ocak-haziran döneminde savunma ve havacılık ihracatının yüzde 25 artışla 3 milyar 603 milyon dolara ulaştığını belirtti.

2025 yılı haziran ayında savunma ve havacılık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 623 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Görgün, "Son 12 aylık toplam ihracatımız ise yüzde 23,1 artışla 7 milyar 454 milyon dolar olarak kayda geçti. Bu yükseliş yalnızca bir istatistik değil, vizyonla kurgulanmış bir kalkınma mimarisinin sahadaki tezahürüdür." ifadesini kullandı.

"Türk savunma sanayisini dünyanın dört bir yanında görünür kılıyoruz"

Görgün, SSB olarak, ihracat stratejisi doğrultusunda ihracat yapan firma sayısını artırdıklarını ve ürün kompozisyonunu yüksek teknoloji lehine çeşitlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte derinleşen uluslararası işbirlikleriyle Türk savunma sanayisini dünyanın dört bir yanında görünür kılıyoruz. Büyük ölçekli şirketlerimizden KOBİ'lere uzanan bir ekosistemi, sürdürülebilir ihracat, küresel rekabet ve yerli üretim üçgeninde yeniden şekillendiriyoruz. Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 3'ünü gerçekleştiren tüm sektör mensuplarımızı, alın teriyle bu başarıya katkı sunan tüm emekçilerimizi yürekten kutluyorum."

Bu başarıda imzası olan, dünyanın dört bir yanına Türk mühendisliğini ve üretim gücünü taşıyan firmalara teşekkürlerini ileten Görgün, "Vizyonlarıyla bu yükselişi mümkün kılan tüm yönetici ve çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Gücünü milletten, yönünü gelecekten alan bir savunma sanayi vizyonuyla yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Havacılık, Teknoloji, Politika, Savunma, İhracat, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savunma İhracatı Yüzde 25 Artış Gösterdi - Son Dakika

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