SBÜ Bursa Tıp Fakültesi'nin İlk Mezunları - Son Dakika
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SBÜ Bursa Tıp Fakültesi'nin İlk Mezunları

24.06.2026 17:39
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43 öğrenci, mezuniyet töreniyle meslek hayatlarına adım attı. Hekimlik sorumlulukları vurgulandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bursa Tıp Fakültesi, düzenlenen törenle ilk mezunlarını verdi. Tıp eğitimini başarıyla tamamlayan 43 öğrenci diplomalarını alarak meslek hayatına ilk adımlarını attı.

Bursa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Demir'in ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine; SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, üniversite yöneticileri, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Fakülte Birincisi Ayşe Sude Kara'nın kütüğe adını çaktığı törende Kılıç-Kalkan ekibi de gösteri yaptı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın konuşmasında, hekimliğin yalnızca bir meslek olmadığını, insanlığa hizmet sorumluluğu taşıyan büyük bir emanet olduğunu dile getirdi. Tıp eğitiminin sabır, disiplin ve fedakarlık gerektirdiğini söyleyen Rektör Aydın, mezunların teorik bilgi ile klinik deneyimi başarıyla harmanlayarak sağlık ordusuna donanımlı birer hekim olarak katıldıklarını belirtti. Öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen akademisyenlere ve ailelere teşekkür eden Prof. Dr. Aydın, hekimlik mesleğinin merkezinde insan hayatına dokunmanın yer aldığını vurguladı.

'TIBBİYELİLERİN İSTİKLAL RUHUNU DAİMA HATIRLAMALISINIZ'

Genç hekimlere mesleğin köklü tarihini ve sorumluluklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yalnızca bir mezuniyet törenine değil, aynı zamanda insanlığa hizmet edecek yeni hekimlerimizin meslek yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Sizler artık toplumun güven duyduğu, bilgisine ve vicdanına başvurduğu hekimlersiniz. 14 Mart 1919'da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de Milli Mücadele'nin ilk meşalesini yakan tıbbiyelilerin istiklal ruhunu; 'Çanakkale geçilmez' diyerek Boğaz'ın sırtlarını şerefli kanlarıyla sulayan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin öğrenci ve hocalarının fedakarlığını, 15 Temmuz gecesi milletinin yanında dimdik duran sağlık ordusunun vazife ahlakını daima hatırlamalısınız. Salgınlarda, depremlerde, afetlerde ve milletimizin ihtiyaç duyduğu her anda en ön safta görev yapan hekimlerimiz, bu mesleğin ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığını göstermiştir. Sizler de bilimi rehber edinerek, etik değerlerden taviz vermeden ve insan sevgisini daima merkezde tutarak bu büyük emaneti geleceğe taşıyacaksınız."

Konuşmaların ardından sahneye çağrılan mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi. Tören, 43 öğrencinin keplerini coşkuyla havaya fırlatmasıyla son buldu. ( DHA)

Kaynak: DHA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Bursa, Son Dakika

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