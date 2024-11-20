Scholz ve Pistorius Arasında Başbakan Adaylığı Tartışması

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Almanya'da 23 Şubat 2025'te yapılması planlanan erken genel seçimde, iktidardaki Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayının kim olacağı tartışmaları devam ediyor.

SPD'nin üst yönetimi, Başbakan Olaf Scholz'un aday olmasını isterken, parti teşkilatında buna karşı sesler daha etkin çıkıyor.

Partinin bir bölümü, Scholz'un yerine halk arasında daha yüksek popülariteye sahip Savunma Bakanı Boris Pistorius'un başbakan adayı olmasını talep ediyor.

SPD yönetimi dün akşam erken seçime ilişkin toplantı yaptı. Ülke basınına göre, toplantıda başbakan adayının kim olacağı konusunda somut sonuç çıkmadı. SPD'nin Eş Genel başkanları Lars Klingbeil ve Saskia Esken öncülüğündeki yönetimin, Scholz'un aday olacağını ifade etmesine rağmen parti içinde tartışmalar sonlanmadı.

SPD'de önemli etkiye sahip Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Teşkilatı üyesi olan Federal Meclis milletvekilleri Dirk Wiese ve Wiebke Esdar, yaptıkları ortak açıklamada, partide başbakan adaylığı konusunda Savunma Bakanı Pistorius için daha fazla destek gördüklerini belirtti.

Birçok yerel siyasetçi de Pistorius'un başbakan adayı olması yönünde açıklama yaptı.

Eski SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel ise partinin, başbakan adayı konusunda hızlı karar vermesi çağrısında bulundu.

"Parti yönetimi ile tabanı arasında bir uçurumun bulunduğunu" aktaran Gabriel, bunun kapatılması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Scholz, seçimlerde başbakan adayı olacağını belirterek, tüm partinin kendisine destek vereceğini savundu.

Eski Başbakan Gerhard Schröder de Scholz'a destek vererek, bu tartışmaların uzatılamaması gerektiğini belirtti.

Scholz ile ilgili her tartışmanın herkese zarar vereceğini ifade eden Schröder, partinin kendi başbakanına zarar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Anketlere göre, Pistorius'un başbakan adayı olması isteniyor

Forsa araştırma şirketinin anketinde "SPD'nin başbakan adaylığı için kim daha iyi olur?" sorusuna, katılımcıların yüzde 66'sı Boris Pistorius yanıtını verirken, Başbakan Scholz diyenlerin oranı yüzde 18'de kaldı.

Ülkede yapılan anketlerde de SPD'nin oy oranı yüzde 15-16, ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin oy oranı ise yüzde 32-33 bandında bulunuyor.

SPD yönetiminin başbakan adayı konusunda 30 Kasım'a kadar karar vermesi ve 11 Ocak'taki parti genel kurulunda bunun oylanması bekleniyor.

Başbakan Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortaklarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almış ve hükümet dağılmıştı. SPD, Yeşiller ve CDU/CSU partilerinin meclis grupları, erken seçimin 23 Şubat'ta yapılması konusuna anlaşmaya varmıştı.

Scholz, erken genel seçimin yolunu açacak güven oylamasının 16 Aralık'ta Federal Meclis'te yapılacağını belirtmişti. Scholz'un güven oylamasını kaybetmesi durumunda Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'in meclisi feshetmesi ve erken genel seçimin 23 Şubat'ta yapılmasına karar vermesi bekleniyor.