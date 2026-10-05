Sefa Dere, hafta başından itibaren sıcaklıkların yurt genelinde artacağını söyledi

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren kademeli olarak artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, bu hafta yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Dere, hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının ülke genelinde kademeli olarak artmasını ve mevsim normalleri civarında seyretmesini beklediklerini söyledi.

Yarın yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını belirten Dere, Akdeniz'in Isparta ve Burdur dışında kalan kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Malatya'nın doğusu ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Dere, yağışların Osmaniye'nin doğusu, Hatay kıyıları, Tunceli, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağını ifade etti.

Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus beklendiğini aktaran Dere, Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımının görüleceğini söyledi.

Çarşamba günü yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muğla, Antalya'nın batı ve doğu kıyıları, Mersin ve Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Bingöl ve Muş çevrelerinde etkili olacağını belirten Dere, Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde sis ve pusun devam edeceğini belirtti.

Cumartesi yurt genelinde yağış beklenmiyor

Perşembe günü yağışların alanını daraltacağını ifade eden Dere, Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Cuma günü ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan, Malatya, Elazığ, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yağış görüleceğini belirten Dere, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağını söyledi.

Dere, cumartesi günü yurt genelinde yağış beklenmediğini, kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceğini ifade etti.

Pazar günü Trakya ile Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yeniden etkili olacağını aktaran Dere, gelecek hafta ise yağışlı havanın Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Kütahya ve Çankırı çevrelerine yayılmasının beklendiğini belirtti.