Seferihisar\'da Polislere Saldırı: 14 Gözaltı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine ateş açılması sonucu 3 polis memurunun yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 13 şüpheli daha gözaltına alındı.

Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde yaşanan silahlı çatışma olayına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,13 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 14 oldu.

Şüpheliler, ifade işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.

Öte yandan yaralanan polis memurlarından 2'sinin dün gece ameliyat edildiği, diğerinin ise ilk müdahale sonrası servise alındığı öğrenildi.

Olay

Dün akşam, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, M.S.Ç. isimli şüpheli bölgeye gelen polis ekiplerine ateş etmişti.

Olayda yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılmış, zanlı gözaltına alınmıştı.