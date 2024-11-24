Şehit Aybüke öğretmen, kabri başında anıldı - Son Dakika
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Şehit Aybüke öğretmen, kabri başında anıldı

Şehit Aybüke öğretmen, kabri başında anıldı

BATMAN'IN Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

24.11.2024 13:49  Güncelleme: 13:50
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BATMAN'IN Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın mezarı başında anma programı düzenlendi. Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda aracında şehit edilen Müzik Öğretmeni Yalçın, dualarla anıldı. Anmada protokol üyeleri şehit öğretmenin kabrine karanfil bıraktı.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, "Vatanı için hem hizmet etmiş hem canını vermiş tüm öğretmenlerimizi ve Şehit Şenay Aybüke öğretmenimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Törene; İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Nuri Uyar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: DHA

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