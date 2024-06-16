Güncel

Şehit baba Babalar Günü'nde çocukları tarafından mezarı başında anıldı

AĞRI - Ağrı'da 2017 yılında şehit olan güvenlik korucusu Cemal Budak'ın 5 çocuğu, Babalar Günü'nde şehit babalarını mezarı başında andı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2017 yılında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda amcasının oğlu Yunus Budak ile şehit olan güvenlik korucusu Cemal Budak'ın çocukları, Babalar Günün'de babalarının mezarına giderek Babalar Günü'nü kutladı. Hem Kurban Bayramı'nı hemde Babalar Günü'nü şehit babalarından ayrı geçiren 5 kardeş, anneleriyle beraber 7 yıldır her Babalar Günün'de babalarını mezarı başında dualarla anıyor. 7 yıldır görmedikleri babalarının hasreti ve eksiliğiyle büyüyen gözü yaşlı çocuklar, şehit olan babalarıyla gurur duyuyor.

"Babamla her zaman gurur duyacağım"

Babası şehit olduğunda 7 yaşında olduğunu söyleyen çocuklardan Nurhayat Budak, gözyaşlarıyla babasına olan özlemini dile getirerek,"Babam şehit olduğunda ben 7 yaşındaydım. O gün çok kötü geçti. Kendimi çok eksik hissediyorum ve çok üzülüyorum. Ama bir taraftanda gurur duyuyorum babamın şehit olmasından. Herkesin babası yanındayken benim babam yanımda değil. Çok zor. O burada olsaydı ona Babalar Günü nedeniyle hediye alırdım, sarılırdım. Çok özlüyorum onu. Yine de Babalar Günü'nü kutluyorum. Çok iyi bir babaydı. Babamla her zaman gurur duyacağım. Mekanı cennet olsun" dedi.

7 yıl önce çıkan çatışmada hem eşini hemde kardeşini şehit verdiklerini söyleyen Şehit Güvenlik Korucusu Cemal Budak'ın eşi Nuriye Budak, "Saat sabah 8'e gelirken ortalığın karıştığını öğrendik. Karakola gidip akşama kadar bekledik. 2 şehit var dediler. Ama eşim çok gezdiği için ona bir şey olmamıştır diye düşündüm. Daha sonradan haber geldi ve hem kardeşimin hemde eşimin şehit olduğunu öğrendim ne kardeş acısı ne de eş acısı hiç geçmiyor. eşim dağı, bayırı çok seviyordu. Görevini seviyordu. Ben 5 çocuğuma hem anne hemde baba oldum ama ne kadar uğraşsamda çocuklar eksik kalıyor" ifadelerine yer verdi.

"Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için oğlumun aldığını Erdoğan koyduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na olan sevgilerinden dolayı oğlunun adını Erdoğan koyduğunu dile getiren Nuriye Budak, "Devletimiz her zaman yanımızda. Bayramlarda, Anneler Günü'nde, eşimin şehadet yıldönümünde sürekli gelip bizi ziyaret ediyorlar. Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için oğlumun aldığını Erdoğan koyduk. İlerde onun gibi olmasını çok isterim" şeklinde konuştu.

Ağrı Aile ve Sosyal İl Müdürlüğüne bağlı personeller ise, Babalar Günü nedeniyle şehit çocuklarıyla beraber Şehit Güvenlik Korucusu Cemal Budak'ı mezarı başında andı.