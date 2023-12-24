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Şehit Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı; 'Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım' - Son Dakika
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Şehit Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı; 'Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım'

IRAK'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23), silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı.

24.12.2023 - 13:10,
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IRAK'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23), silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı. Karaca'nın karlar altında çektiği görüntülerde, "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görüldü.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Tokat'ın Almus ilçesi Ormandibi köyünde yaşayan Zahide- Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan 4'üncüsü ve bekar olan Yasin Karaca'nın silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıktı. Şehidin yanındaki komutanına "Yolumuz ne yolu komutanım?" diye sorduğu, yanındaki askerin "Şehitlik yolu" diye cevap verdiği, Karaca'nın "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" dediği görüldü.

ŞEHİT ASKERİ CANLANDIRMIŞ

Öte yandan Şehit Yasin Karaca'nın ortaokul yıllarında, okulunda düzenlenen bir programda şehit olan bir askeri canlandırdığı anlara dair fotoğraflar ise yürekleri burktu. (DHA)

Şehit Karaca\'nın görüntüleri ortaya çıktı; \'Kızıl Elma\'ya kadar devam komutanım\'
Kaynak: DHA
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Piyade, Irak, Terör, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı; 'Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım' - Son Dakika
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