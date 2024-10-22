Şehit komiser yardımcısı Gülşah Güler'in babası: "(Elebaşının ölümü) Kim tasmasını tutuyorsa gitsin o topraklarda yatsın" - Son Dakika
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Şehit komiser yardımcısı Gülşah Güler'in babası: "(Elebaşının ölümü) Kim tasmasını tutuyorsa gitsin o topraklarda yatsın"

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Şehit komiser yardımcısı Gülşah Güler'in babası: "(Elebaşının ölümü) Kim tasmasını tutuyorsa gitsin o topraklarda yatsın" "Biz asla şehit ailesi olarak kabul etmiyoruz" "Bu toprakta yatmaya hakkı yok" Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan özel harekat...

22.10.2024 16:34
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Şehit komiser yardımcısı Gülşah Güler'in babası: "(Elebaşının ölümü) Kim tasmasını tutuyorsa gitsin o topraklarda yatsın"

"Biz asla şehit ailesi olarak kabul etmiyoruz"

"Bu toprakta yatmaya hakkı yok"

ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan özel harekat komiser yardımcısı Gülşah Güler'in babası Hüseyin Güler, "Vatanını satan adamın vatanı olmaz ki. Bu toprakta yatmaya hakkı yok. Biz asla şehit ailesi olarak kabul etmiyoruz. Kim tasmasını tutuyorsa gitsin o topraklarda yatsın" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat komiser yardımcısı Gülşah Güler'in babası Hüseyin Güler, FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'in ölüm haberini değerlendirdi.

"Kim tasmasını tutuyorsa gitsin o topraklarda yatsın"

Kızının 15 Temmuz akşamı Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gittiğini dile getiren Güler, kızının düzenlenen saldırı sonucu şehit düştüğünü dile getirdi. FETÖ mensuplarının tek amacının özel harekat ve özel kuvvetleri yok etmek olduğunu kaydeden Güler, "Ama başaramadılar çok şükür. Topu da gelse başaramaz yani o evlatlarımızın her bir tanesi belki onların ellisine bedeldir. Öyle bir eğitim almışlardır. Dün de zaten cehenneme gitti terörist başı Gülen. Bu kadar insanın kanına sebep oldu. Vatansız, vatansız kaldı. Sevenleri de düşünsünler ki, yanında olanları da düşünsünler ki, vatanı olmayanın toprağı da olmaz. Tasmasını tutanlarda onu bir şekilde sonra kurtarabiliyorlarsa kurtarsınlar. Hesap verecek. Allah'ın huzurunda hepimiz mahşer gününü bekliyoruz. Tabi bu evlatlarımızın hepsinin hakkı var. Hakkımız zehir zıkkım olsun. Cehenneme kadar yolu var. İnşallah cehennemin en derin tarafında, en kötü tarafında Allah onu orada cehennemde ateşler içerisinde yakar inşallah. Vatanını satan adamın vatanı olmaz ki. Bu toprakta yatmaya hakkı yok. Biz asla şehit ailesi olarak kabul etmiyoruz. Kim tasmasını tutuyorsa gitsin o topraklarda yatsın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit komiser yardımcısı Gülşah Güler'in babası: '(Elebaşının ölümü) Kim tasmasını tutuyorsa gitsin o topraklarda yatsın' - Son Dakika


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