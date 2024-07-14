Şehit Polis Memuru Fatih Dalgıç'ın Annesi Oğlunu Özlüyor - Son Dakika
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Şehit Polis Memuru Fatih Dalgıç'ın Annesi Oğlunu Özlüyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç'ın annesi Asiye Dalgıç, her yıl oğlunun fotoğrafları ve eşyalarının bulunduğu odada hasret gideriyor. Oğlunun kabrini ziyaret eden ve dua eden Dalgıç, oğlunun doktorluk hayali kurduğunu ve her gün onunla birlikte yaşadığını söyledi.

14.07.2024 11:14
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında 26 yaşında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç'ın annesi Asiye Dalgıç, her ölüm yıl dönümünde oğlunun fotoğrafları ve eşyalarının bulunduğu odada hasret gideriyor.

FETÖ darbe girişimi sırasında Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğindeki çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç'ın annesi, Çifteler ilçesindeki evinde oğlunun hatırasına ayırdığı odada özlem gideriyor.

Oğluna ait eşya, fotoğraf ve yer aldığı yıllıkları evinde muhafaza eden anne Dalgıç, şehit oluşunun her yıl dönümünde Çifteler ilçesindeki kırsal Alikan Mahallesi'ndeki evine gelerek oğlunu yad ediyor.

Dalgıç, ailesi ve torunuyla gittiği evinde oğlunun aynı ilçede bulunan kabrini sık sık ziyaret ederek dua ediyor.

Darbe girişimini televizyondan öğrendiğini belirten anne Dalgıç, oğlunun çatışmadan sonra kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü söyledi.

Babasının vefatından sonra 5 kardeşin en büyüğü olan Fatih Dalgıç'ın aileye kol kanat gerdiğini anlatan anne Dalgıç, Ankara'da polis olan kardeşiyle birlikte kendisine sürpriz yapmayı planladıkları gün şehit düştüğünü kaydetti.

Şehit düşmeden önceki sene sınava giren ve tıp fakültesini az bir puanla kaçıran oğlunun doktorluk hayali kurduğunu anlatan Dalgıç, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Asiye Dalgıç, "Allah sabrını ona göre veriyor. Bu çok acı bir şey, Allah bu acıyı düşmanıma yaşatmasın. Evlat acısı çok acı bir şey. Acısı hiçbir zaman geçmedi, 8 sene oldu ama ilk günkü gibi yaşıyorum. Her yıl 1 hafta öncesinden bu acı içime çöküyor, anlatılacak gibi değil." dedi.

"Oğlum her gün benimle birlikte yaşıyor"

Odada oğlunun Polis Meslek Yüksekokulu zamanlarından, Şırnak ve İstanbul'da görev yaptığı yerlerden fotoğrafların bulunduğunu belirten Dalgıç, şöyle devam etti:

"Burada oğlumun polislik zamanından fotoğrafları var. Her gün açıp bakıyorum. Buraya gelmem zor olduğu için bir kısmını diğer evimde tutuyorum. Oğlum her gün benimle birlikte yaşıyor. Ölmüş gibi hissetmiyorum, hep yanımdaymış gibi yaşıyorum. Darbeden bir gün önce telefonda konuşmuştuk. Bana, 'anne seni öyle bir yaşatacağım ki hiçbir şey aklına gelmeyecek' demişti. 'Tamam oğlum' demiştim ama o gecenin sabahında bu olay yaşandı. Sınav açıklandığında darbenin olduğu gün birlikte bana sürpriz yapmayı düşünmüşler, tam sürpriz oldu bana."

Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevliyken 15 Temmuz gecesi iznini geçirdiği İstanbul'da bulunan Fatih Dalgıç, meslektaşlarına yardım için Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğine gitmiş, darbecilerin açtığı ateş sonucu vurularak şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Polis Memuru Fatih Dalgıç'ın Annesi Oğlunu Özlüyor - Son Dakika


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